Американские ученые установили разрушающее воздействие аэрозолей на мозг человека

15.02.2020, 13:21, Разное

Американские исследователи установили разрушающее воздействие аэрозолей на серое вещество мозга человека. Особую опасность распылители представляют для детского организма.
Исследование проводилось с участием 150 детей подросткового возраста. Местом их проживания с момента рождения стали городские районы, где воздух был загрязнен работой промышленных предприятий. Магнитно-резонансная томография и ряд других методов изучения показали уменьшение объёма серого вещества в мозге участников эксперимента по сравнению с нормой. Известно, что данный показатель говорит и о снижении в нём количества нервных клеток и связей между ними, неблагоприятно сказывающемся на функционировании центрального органа нервной системы.

Наиболее опасны для человека аэрозоли, состоящие из очень мелких частиц, которые легко проникают в легкие и задерживаются там в альвеолах. Чем мельче частицы пыли, тем дольше они находятся в воздухе в виде аэрозоля и тем легче в процессе дыхания попадают в организм человека, вызывая различные патологии не только дыхательной системы, но и мозга. В свою очередь возникновение и развитие нейродегенеративных заболеваний представляет большую угрозу для жизнедеятельности организма.



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