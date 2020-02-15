Apple продаёт восстановленные 16-дюймовые MacBook Pro со скидкой 15%

15.02.2020, 13:21, Разное

Компания Apple приступила к продаже восстановленных MacBook Pro с диагональю экрана 16”, предлагая скидку в 15%. Речь идёт о б/у-девайсах, которые по неким причинам были возвращены производителю в период функционирования гарантии.
Компания Apple в подобных случаях выдает пользователю новое устройство, тогда как старое отправляет на производственную площадку. Уже по месту сборочной линии девайс тестируют, подвергают ремонту и повторно проверяют на возможные неполадки. Параллельно производится замена корпуса и аккумуляторной батареи. В итоге восстановленный ноутбук отправляется на продажу в новой коробке, с другими аксессуарами, а также официальной гарантией и по уменьшенной стоимости.

Начальная сборка восстановленных MacBook Pro предусматривает использование 6-ядерного процессора линейки Core i7, ОЗУ объёмом 16 Гб, а также постоянный накопитель на 512 Гб и видеоадаптер Radeon Pro 5300M. Купить такой можно за $2,04 тысячи, что меньше полностью нового устройства на $360. Максимальная сборка с Core i9 на 8 ядер и ПЗУ на 1 Тб в комплекте с видеокартой 5500M из той же серии предлагается за $2,38 тысячи с выгодой в $420.



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