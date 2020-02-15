В Удмуртии заключили соглашение по программам льготной ипотеки для работников бюджетной сферы

15.02.2020, 13:21, Разное

Александр Бречалов, глава Удмуртии, и председатель ПСБ Петр Фрадков заключили соглашение об обеспечении бюджетников региона льготной ипотекой.
Рабочая встреча между заинтересованными сторонами прошла в рамках реализации федеральных программ, направленных на улучшение обеспеченности жильём российских граждан. Бречалов отметил, что в соответствии с приоритетом, определенным ранее президентом РФ Владимиром Путиным, средняя ипотечная ставка по кредитным договорам должна составить к 2024 году 8%. Вопрос о необходимости улучшения жилищных условий населения страны был затронут и Михаилом Мишустиным, возглавляющим кабинет министров.

В соответствии с указом главы государства ПСБ предложил ряд льготных условий, ориентированных на работников бюджетных организаций. Те из них, кто являются клиентами банка в рамках зарплатных проектов, имеют право на оформление льготного кредита. В соответствии с ним можно стать владельцем жилья, предусмотрена и возможность провести рефинансирование действующего ипотечного договора. Для клиентов ПСБ ставка в данном случае составит 3,99% годовых по программе «Семейная ипотека». Имеются и другие программы под названием «Рефинансирование», «Новостройка» и «Вторичный рынок», причём по ним можно рассчитывать на дисконт от 03% до 08%, учитываемых при расчёте базовых ставок. Банк заинтересован в том, чтобы сделать льготную ипотеку приоритетом. В таком случае граждане могут получить специальные условия при заключении договора, улучшив качество проживания, причём в достаточно короткие сроки. Вместе с тем, имеются обязательные условия. При оформлении гражданином договора минимальная сумма его личных денежных средств должна находиться на уровне 5% от стоимости приобретаемой жилплощади.

Председатель ПСБ Петр Фрадков отметил, что кредитно-финансовое учреждение заинтересовано в усилении позиций по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса региона. Банк в качестве важной задачи выставил необходимость социально-экономического развития Удмуртии и оказания финансовой поддержки предприятиям ОПК. Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что соглашение, подписанное между республиканским правительством и руководством банка, улучшит жилищные условия многих семей. Программа льготной ипотеки, ориентированная на бюджетников, является значительным шагом в данном направлении.



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