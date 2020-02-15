Помпео рассказал, как раненый украинский военный подарил ему свой шеврон

15.02.2020, 13:18, Новости дня

Государственный секретарь США Майк Помпео во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля рассказал о неожиданном подарке, полученном во время посещения военного госпиталя в Киеве. Речь Помпео транслировала в YouTube «DW на русском».

«Буквально 15 дней тому назад я был в Киеве. Посетил госпиталь, где проходят лечение украинские военнослужащие, получившие ранения в результате российской агрессии. Там был один был молодой храбрый боец с тяжелым ранением. Мы с ним беседовали несколько минут. Переводчик сказал мне, что этот военный – капитан, и я тоже был капитаном в армии. Мы уже собирались уходить, и вдруг он взял свою форму, оторвал нашивку своей части и подарил мне как сувенир», – сообщил глава Госдепартамента.

Этот эпизод лишний раз напомнил, какой ценой дается защита свободы, отметил Помпео.

«Трудно быть мужественным и защищать суверенитет, я знаю. Но никогда это не являлось легкой задачей. Были ли случаи в истории, когда слабые и кроткие побеждали?» – сказал госсекретарь.

Помпео находился в Киеве с официальным визитом 30–31 января.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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