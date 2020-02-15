Убытки «Манчестер Сити» из-за еврокубкового бана составят около £300 млн – эксперт

15.02.2020, 13:18, Новости дня

Убытки «Манчестер Сити» из-за дисквалификации из еврокубков составят около £300 млн, сказал финансовый эксперт Киран Магуайр в комментарии телеканалу Sky Sports.

«Манчестер Сити» не получит от УЕФА около £100 млн за участие в одном сезоне Лиги чемпионов. К этому стоит добавить деньги с домашних матчей – это £30–40 млн. Некоторые спонсоры также прекратят сотрудничество с клубом», – сказал Магуайр.

Эксперт считает, что потери в £150 млн за один сезон без еврокубков могут критически сказаться на будущем «Манчестер Сити».

14 февраля Арбитражная палата УЕФА наложила дисциплинарные меры на «Манчестер Сити» из-за нарушения правил финансового fair play и постановила, что клуб должен быть исключен из еврокубков на два года (в сезонах 2020/21 и 2021/22).

В тот же день «Манчестер Сити» выступил с заявлением, где сказано, что клуб подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

В текущем еврокубковом сезоне «Манчестер Сити» играет в Лиге чемпионов, где дошел до 1/8 финала. На этой стадии команда сыграет против испанского клуба «Реал» (Мадрид).

В июле 2016 года в «Манчестер Сити» перешел украинский футболист Александр Зинченко. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.