Личное: Усатая Яна, уставший Женя

15.02.2020, 13:17, Разное
«Яна бомбически выглядит», — затравленно озираясь заявил как-то раз Евгений Плющенко, защищая несвежие и весьма сомнительные прелести своей жены.
Мне в этот момент как-то так стало жалко Женьку, хоть и неловко было, конечно, такое слышать.
Фото: Соцсети
Строил-строил карьеру, кровью, по́том и травмированным хребтом зарабатывал медали, а пришёл к тому, что вынужден на публике оправдывать усатую бабу с мятым лицом.
Нет, Яна, может, и выглядит, выражаясь языком плохо образованных слоёв населения, «бомбически», но только в своём Инстаграме.
Разница между образом Яны там и в реальной жизни настолько велика, что лично я вижу на фотографиях двух совершенно разных женщин.
Фото: Соцсети
Справа — обычная женщина лет 30, справа — усатая 60-летняя бабка испитого вида. Реально страшная, будто из триллера о том, как баба Яга пережила атомную войну и наелась в лесу грибов.
И вот этот самый Плющенко, пожертвовавший здоровьем в угоду большому спорту, которому лет-то всего — 37!, теперь живёт с 55-летней бабой.
И баба эта — не просто некрасивая, но ещё и откровенно дурная.
Что должно быть у бабы в голове, чтобы фотошопить свои фотографии до состояния полной неузнаваемости? Что за выгребная яма там, какое говно там плещется? Какие комплексы разжижают мозг?
Жуть, как представишь. К чему это я?
Ах, да: я очень надеюсь, что у Жени есть хотя бы любовница. Молодая, красивая, спокойная и адекватная. А если таковой нет, то пусть она его найдёт. Девочки-модельки, фас!
Всё-таки заслужил Женя нормальную бабу рядом, согласны?
Почему?
Источник: Лена Миро
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