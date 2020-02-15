Опубликованы фотографии планшета Compal Flex Book с гибким экраном

15.02.2020, 13:14, Новости дня

Известный тайваньский бренд Compal продемонстрировал концептуальную версию планшета под названием Flex Book.

В частности, девайс представляет собой «трансформер», который позволяет использовать устройство в качестве ноутбука или планшета. Аппарат имеет гибкий дисплей, чем привлекает к себе большее внимание. Воспользоваться различными функциями здесь можно при помощи сенсорного экрана, а также с фирменным стилусом.

Устройство не составит труда сложить пополам без риска сломать конструкцию. Вместе с тем модель имеет несколько новых режимов работы, которые будут рассекречены в серийном исполнении гаджета. Пока производитель не называют сроки выхода планшета в серийном варианте, однако специалисты не исключают появление данного устройства в свободной продаже в ближайшее время.