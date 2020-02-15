Apple выпустит новые беспроводные наушники AirPods Pro

15.02.2020, 13:14, Новости дня

Инсайдеры сообщили, что американская компания Apple в настоящее время занимается разработкой более бюджетных беспроводных наушников AirPods Pro.

В частности, в руководстве компании ведется активная работа по поиску места, где станет возможным заняться производством новой гарнитуры. Вместе с тем технические характеристики данного девайса пока не раскрываются. Эксперты не исключают, что новинка будет выпускаться на производственной площадке в Индии.

В том случае, если новинке AirPods Lite удастся появиться в продаже, то в компании смогут существенно повысить уровень сделок, тогда как нынешняя модель несколько сдерживает клиентов из-за высокой стоимости на рынке. Более точные сведения пока не раскрыты производителем.