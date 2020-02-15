Российские пограничники задержали пытавшееся скрыться судно с украинцами

15.02.2020, 13:06, Новости дня

Крымские пограничники задержали катер, на борту которого находились четыре украинца без документов.

Капитан судна при требовании остановиться попытался скрыться. Катер догнали, в ходе осмотра нашли ставную сеть (незаконное орудие ловли) и около 300 рыбин (камбала-калкан). Судовых, регистрационных документов, а также разрешения на право добычи биологических ресурсов задержанные предъявить не смогли.

Их доставили в порт Керчи для разбирательства, передает "Интерфакс".

Украинских браконьеров не в первый раз ловят у берегов Крыма. В мае и августе 2018 года были задержаны два небольших судна "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105". В октябре часть экипажа была обменяна на семерых жителей Крыма с сейнера "Норд" (задержанного украинскими пограничниками в Азовском море.



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