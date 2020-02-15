Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин может оказаться в «Арсенале»

15.02.2020, 13:06, Новости дня

Бывший вратарь санкт-петербургского "Зенита" и сборной РФ Юрий Лодыгин в ближайшее время присоединится к тульскому "Арсеналу", который 17 февраля начинает свой третий тренировочный сбор в Турции. Ранее 29-летний футболист расторг контракт с турецким клубом "Газиантепспор".

Как сообщает Telegram-канал "Футбольный Биги", Лодыгин планирует подписать соглашение с "пушкарями" до конца нынешнего сезона.

Напомним, что российский вратарь выступал за "Зенит" с 2013-го по 2019 год. В составе сине-бело-голубых Лодыгин стал чемпионом страны и выиграл Кубок России.



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