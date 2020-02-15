Пятнадцать человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Индии. Видео

15.02.2020, 13:06, Новости дня

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент ЧП, произошедшего в минувший четверг, 13 февраля, в городе Сикар на северо-западе Индии.

 

Как сообщает издание Deccan Herald, местные жители обнаружили утечку бытового газа в жилом доме. Около входа в здание собрались соседи и члены проживавшей там семьи. Один из них вошел в помещение, чтобы забрать свой мобильный телефон.

В тот момент, когда он отключил зарядное устройство своего гаджета, прогремел взрыв.

В результате инцидента пострадали пятнадцать человек, девять травмированных находятся в критическом состоянии.



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