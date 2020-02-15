В Европе зарегистрирована первая смерть от нового коронавируса

15.02.2020, 13:06, Новости дня

Во Франции от нового типа коронавируса умер 80-летний турист из Китая. Как заявил министр здравоохранения Франции Аньес Бузен, это — первый случай смерти от заболевания в Европе.

Турист прилетел во Францию 16 января​​​ из провинции Хубэй и вскоре был изолирован в больницу Bichat. После нескольких дней в реанимации на грани жизни и смерти больной скончался, пишет РИА Новости.

В Китае число зараженных коронавирусом COVID-2019 превысило 66,4 тысячи человек, умерли — 1523.



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