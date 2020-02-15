Помпео в Мюнхене: не дайте себя обмануть

15.02.2020, 13:06, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео призвал не верить утверждениям о том, что газопровод "Северный поток-2" является исключительно экономическим проектом.

"Когда РФ говорит, что "Северный поток-2" является исключительно коммерческим устремлением, не дайте себя обмануть", — сообщил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

Помпео сообщил также о решении США выделить до 1 миллиарда долларов на финансирование проектов в ЕС, которые позволят снизить зависимость от поставляемых Россией энергоресурсов.

Он пояснил, что это делается в рамках Инициативы трех морей, которая объединяет ряд стран Центральной и Восточной Европы, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям, пишет "Интерфакс".

Представитель госдепа Морган Ортагус пояснила в своем Twitter, что эти средства помогут обеспечить "суверенитет, процветание и энергетическую независимость наших европейских друзей".

Госсекретарь США, кроме того, обвинил Россию в антизападной кампании по дезинформации и в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Коронавирус в Забайкалье: школы закрыли, массовые мероприятия ограничат

02.12 / ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт

23.01 / Вильфанд пообещал москвичам сразу три вида осадков в пятницу

20.12 / Суворов о стрельбе у здания ФСБ: Один камешек где-то сдвинулся. А значит, в конечном итоге обвалится все

15.02 / Богдан опубликовал в Facebook валентинку. В комментарии пришли Луценко, Данилюк и другие политики

09.01 / Российские расчеты С-300ПС провели учения в Таджикистане

02.12 / WADA обвинило мужа директора Московской антидопинговой лаборатории в «правке» базы данных анализов, Россия с этим согласилась

11.12 / Прохор Шаляпин назвал причину расставания с бывшей женой Джигарханяна

07.02 / Обозреватель Foreign Affairs объяснил, чем чреват конфликт между Москвой и Минском

03.12 / Путин подписал закон о журналистах-«иноагентах»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика