Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Европе

15.02.2020, 13:05, Новости дня

Во Франции от коронавируса умер 80-летний китайский турист, это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщила министр здравоохранения страны Аньес Бузен.

Бузен сообщила, что «речь идет о китайском туристе из провинции Хубэй, который прибыл во Францию 16 января», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Мужчина «был госпитализирован в больницу Bichat, были предприняты строгие меры по его изоляции 25 января».

Состояние пациента «быстро ухудшалось», он «несколько дней находился в критическом состоянии в реанимации».

Ранее сообщалось, что вероятным источником нового коронавируса являются летучие мыши.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что две российские тест-системы против коронавируса эффективны, они контролируют каждого прибывающего из Китая.

Кроме того, ни одного больного на территории РФ в данный момент нет.



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