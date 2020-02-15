Анна Нетребко рассекретила размер своего состояния

15.02.2020, 13:04, Разное

По словам исполнительницы Анны Нетребко, её состояние равняется примерно 7,5 миллионам долларов. Как оказалось, некоторые поклонники считали, что такую сумму оперная дива получает за год работы, но эта информация не соответствует действительности.

Конечно, признается артистка, она могла бы заработать такую сумму за год, но в этом случае ей придется продать квартиры в США и Австрии – они приобретены в рассрочку на 30 лет. К слову, в шикарных апартаментах Анна Нетребко живет вместе с сыном Тьяго от предыдущего брака, а также с мужем Юзефом Айвазовым. Отметим, что тенор до недавнего времени являлся не самым востребованным исполнителем, но теперь его заработки очень близки к доходу звездной супруги.

Пара заключала брачный договор. Айвазов заявил, что в свое время его обвиняли в браке с Нетребко по расчету, однако по условиям вышеназванного соглашения, тенор не может претендовать на финансы возлюбленной.