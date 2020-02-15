Зеленский рассказал главе МВФ об успехах украинской экономики

15.02.2020, 12:58, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

В своем Twitter Зеленский сообщил, что встреча с Георгиевой «была, как всегда, конструктивной».

«Обсудили последние события и положительные достижения в нашей (украинской – прим. ВЗГЛЯД) экономике. (…) Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения дружеские», – добавил он.

Ранее замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина выполнила условия для второго транша макрофинансовой помощи ЕС в 500 млн евро.



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