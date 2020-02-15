В Азовском море задержано судно с гражданами Украины. ФСБ называет их браконьерами

15.02.2020, 12:57, Новости дня

В погрануправлении ФСБ Крыма сообщили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины в западной части Азовского моря, передает РИА «Новости».

«В западной части Азовского моря задержано маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности. Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться», — говорится в сообщении ФСБ.

Сообщается, что в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также ставная сеть.