Умные часы Oppo появились на рендерах

15.02.2020, 12:52, Новости дня

Китайская компания Oppo анонсировала выход новых смарт-часов, которые получат расширенные опции.

Эксперты уверены, что при помощи нового гаджета не составит проблем выполнять звонки, а также отслеживать состояние сердца по электрокардиограмме. Специалисты анонсировали, что новинка обладает прямоугольной формой, однако по краям предусмотрены специальные закругления для удобного ношения. Вместе с тем с боковой стороны смарт-часы Oppo имеют две физические кнопки.

Также на фронтальной стороне предусмотрен индикатор, который позволяет получать данные об имеющихся новых уведомлениях и сообщений. Пока характеристики и точный дизайн смарт-часов Oppo остается неизвестным до официальной премьеры.



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