Опубликован первый рендер Google Pixel 5

15.02.2020, 12:52, Новости дня

Несмотря на то, что еще совсем недавно состоялся выход нового флагманского смартфона Pixel 4, однако эксперты уже обсуждают новую модель.

В Сети появились некоторые инсайдерские данные, которые напрямую имеют отношение к смартфону Pixel 5. На основе этих сведений появились рендерные изображения будущего девайса. Специалисты указывают на то, что тыльная сторона устройства получит матовую поверхность.

Эксперты уже сейчас крайне огорченно отреагировали на такую особенность смартфона Pixel 5, однако пока разработчики не комментируют никаких данных о будущих новинках. Более точную оценку флагманскому смартфону станет возможным получить лишь после официального дебюта гаджета перед широкой аудиторией.



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