Кейт Миддлтон рассказала о своих методах воспитания детей

15.02.2020, 12:42, Разное

В начале года Кейт Миддлтон запустила проект «5 больших вопросов», который посвящен проблемам раннего детского развития. В рамках этой инициативы герцогиня Кембриджская устроила несколько встреч с родителями и их детьми и уже побывала в школе Henley Montessori, детском саду St Paul’s Nursery в рабочем районе Балолл Хит, в Музее науки в Бирмингеме и детском центре Ely and Careau в Кардиффе. А недавно стала гостьей Джоаны Флетчер, ведущей подкаста «Счастливая мама, счастливый малыш». И без личных тем, конечно же, не обошлось. В ходе разговора Кейт вспомнила, как прошло ее собственное детство, и рассказала о том, как воспитывает собственных детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

У нас была удивительная бабушка, которая уделяла нам много времени: играла с нами, занималась искусством и ремеслами, водила в оранжерею, где занималась с нами садоводством, и учила готовить, —

рассказала Кейт о своей бабушке Валери Гласбороу. Во время Второй мировой войны она работала взломщиков кодов в Блетчли-Парке, а после стала самым интересным собеседником для маленькой Кейт, ее сестры Пиппы и брата Джеймса. По признанию герцогини, именно бабушка и ее методы воспитания стали для Кейт идеалом взаимоотношений между детьми и старшими членами семьи.

То, что я получила от бабушке в детстве, я сейчас стараюсь дать своим детям. Когда мы были маленькими, мы проводили много времени на улице. И это то, что я действительно люблю. Я думаю, что это так здорово для физического и умственного благополучия и закладки фундамента [развития]. Это такая прекрасная среда, в которой можно проводить время, выстраивая качественные отношения, не отвлекаясь на «Я должен готовить» и «Я должен сделать это и то», —

призналась герцогиня.

Напомним, после напряженной недели Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли перерыв от королевских обязанностей. И не случайно — в Великобритании начались традиционные школьные каникулы между семестрами. А это отличная возможность провести побольше времени не только с годовалым принцем Луи, но и с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, которые сейчас учатся в частной школе Томаса Баттерси в Западном Лондоне. 6-летний Джордж ходит в нее с 2017 года, а 4-летняя Шарлотта пошла туда лишь в прошлом году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми — принцем Джорджем и принцессой ШарлоттойКликните на фото для просмотра галереи

Знатоки британской королевской семьи предполагают, что семейство проведет короткий отпуск по одному из двух сценариев. Либо они поедут кататься на лыжах (например, в феврале 2016 года они ездили кататься во французские Альпы), либо отправятся в свой загородный дом Анмер Холл в Норфолке.

Еще нельзя исключать тот факт, что в последние месяцы из-за отъезда принца Гарри и Меган Маркл в Канаду и их отказа от выполнения королевских обязанностей на герцогов Кембриджских легла двойная нагрузка. Помимо стресса от масштабных изменений в их семье — на днях стало известно о разводе старшего внука королевы Елизаветы II Питера Филлипса с женой спустя 12 лет брака (кстати, эту информацию уже подтвердили во дворце) — им приходится чаще выходить на публику. Из-за этого в новом, 2020 году мы стали видеть Кейт Миддлтон в несколько раз чаще.

О том, хотят ли Кейт Миддлтон и принц Уильям еще детей, они недавно рассказали своим подданным. Что они сказали, читайте здесь.