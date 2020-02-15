Андрей Кончаловский с сыном Петром, Альбина Джанабаева и другие на презентации модной коллекции Юлии Высоцкой

15.02.2020, 12:41, Разное

В минувший вторник, 11 февраля, сеть обуви и аксессуаров представила новую совместную работу с российской актрисой театра и кино 46-летней Юлией Высоцкой. Презентация в честь запуска коллекции прошла в столичном модном пространстве ArtMaison. Помимо самых близких людей актрисы — супруга, 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского, и их 17-летнего сына Петра, — мероприятие посетили десятки ее друзей и других селебрити, в том числе Егор Кончаловский, Юлия Барановская, Инна Маликова, Альбина Джанабаева, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Соловьева, Татьяна Арно, Александр Терехов, Артем Королев, Дарья Лисиченко, Галина Мазаева, Константин Гайдай, Сати Казанова, Елена Дудина, Юлианна Караулова, Алексей Сухарев, Любовь Инжиневская, Елизавета Моряк, Юлия Куприянова, Анастасия Рябцова, Екатерина Одинцова, Снежина Кулова, Денис Катаев, Георгий Полянский, Ирина Елизарова, Алия Прокофьева, Дмитрий Логинов и многие другие.

Андрей Кончаловский и Юлия ВысоцкаяКликните на фото для просмотра галереи Сати Казанова Петр Кончаловский и Юлия Высоцкая Альбина Джанабаева

В каждой модели линейки Ekonika by Julia Vysotskaya отражен ее взгляд на то, что должно быть в гардеробе каждой современной и стильной девушки. В коллекцию вошли как классические модели на каждый день, так и более нарядные решения для вечерних выходов. Примечательно, что на моделях обуви и аксессуаров также можно рассмотреть популярные хэштеги из личного Instagram-аккаунта актрисы: #дайтекофе #хочуеще #безфильтров #взлетаем #даладно #mipiace #whynot #myonly.

Однако лейтмотивом коллекции стал авторский рисунок сына Юлии Петра. Недавно во время прогулки по улицам Италии он купил в подарок маме сумку и собственноручно расписал ее специальными маркерами. После Юлия назвала дизайн сына «Плачущие ромашки» и повторила его на сумках, шейных платках, эспадрильях, а также фирменной упаковке своей коллекции. Съемки лукбука прошли в Биарицце — любимом курорте актрисы на побережье Франции.

Обувь и аксессуары из капсульной коллекции Ekonika by Julia Vysotskaya появятся во всех фирменных салонах и в интернет-магазине сети с 20 февраля.

Всех гостей вечеринки мы собрали в галерее. Чтобы перейти в нее, кликните на фото ниже.

Юлианна КарауловаКликните на фото для просмотра галереи Инна Маликова Екатерина Одинцова

Напомним, чуть больше года назад Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались спустя 21 год брака. Их старшая дочь Маша, которой в прошлом году исполнилось 20 лет, до сих пор восстанавливается после аварии. Насколько успешно проходит реабилитация, где сейчас находится их дочь и другие частые вопросы, ее родители не раскрывают. Однако в ноябре 2019-го режиссер вскользь прокомментировал ее состояние впервые за последние 5 лет.

Юлия Высоцкая и Егор Кончаловский Ингеборга Дапкунайте Александр Терехов

Юлия БарановскаяКликните на фото для просмотра галереи