COVID-19 на Diamond Princess: заразились еще 67 человек

15.02.2020, 12:30, Новости дня

Новый коронавирус COVID-19 выявлен еще у 67 человек, находящихся на карантине в порту японской Иокогамы на борту круизного судна Diamond Princess. Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, уточнив, что 38 человек из этих 67 не проявляют никаких симптомов заболевания.

Гражданство новых носителей инфекции пока не уточняется, передает ТАСС. Общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 285 человек.

С 19 февраля в связи с истечением срока карантина должна начаться эвакуация пассажиров с Diamond Princess. Прежде всего с лайнера эвакуируют пожилых людей в возрасте старше 70 лет, у которых не обнаружат симптомов вируса. Число зараженных новым коронавирусом в Японии превысило 330 человек.

Власти США объявили, что эвакуируют на родину американцев, находящихся на карантине на борту Diamond Princess. Как пояснили в посольстве США в Токио, около 380 человек в воскресенье отправят в США самолетом. В токийский аэропорт Ханэда их доставят автобусами, информирует японское агентство Kyodo.

Сообщается, что после решения США об эвакуации своих граждан власти Японии открыты к сотрудничеству в случае поступления предложений об эвакуации со стороны других иностранных государств.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля после того, как у пассажира, сошедшего 25 января в Гонконге, обнаружили новый коронавирус. Ранее с карантинного судна отпустили примерно 200 пожилых пассажиров. Сейчас на Diamond Princess остаются примерно 3400 пассажиров и членов команды.