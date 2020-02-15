Суд арестовал харьковского патрульного, ранившего человека во время преследования машины

15.02.2020, 12:30, Новости дня

Патрульного полицейского, открывшего стрельбу и ранившего человека во время преследования автомобиля, взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Решение об аресте командира роты патрульной полиции без права залога 14 февраля принял Октябрьский районный суд Полтавы.

Государственное бюро расследований выдвинуло правоохранителю подозрение в превышении власти или служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

13 февраля около 3.00 харьковские патрульные получили сообщение, что трое граждан после употребления спиртных напитков намерены уехать на автомобиле Subaru. Полицейские обнаружили автомобиль вблизи села Хролы Харьковского района. Началось преследование, однако водитель транспортного средства не остановился.

Патрульный сделал три выстрела из табельного оружия. Две пули попали в пассажира Subaru.

В областном управлении полиции утверждали, что стрельбу пришлось открыть, поскольку водитель преследуемой машины пытался наехать на правоохранителя. Прокуратура Харьковской области разместила в YouTube запись инцидента с камеры, установленной в полицейском автомобиле. На кадрах видно, что полицейские бегут в сторону отъезжающей от них Subaru. Сведения о наезде на полицейского проверяются, сообщили в прокуратуре.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Пушков рассказал о «польской задумке расчленения России»

13.02 / Израиль разорвал связи с Верховным комиссаром ООН

06.02 / Великобритания отменит часть санкций в отношении России

27.12 / Чаплин объяснил изменение правил РПЦ в крещении детей

16.01 / Асфальт на всем протяжении трассы «Таврида» обещали уложить к сентябрю

05.12 / МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе

01.02 / Правящая партия Эстонии выступила против поездки президента на 9 мая в Россию

04.02 / Россияне все чаще ищут подработку для поддержания уровня жизни

28.01 / Представлен инструмент для изучения бактерий в окружающей среде

31.12 / Первый регион РФ встретил Новый год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика