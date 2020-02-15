Генсек НАТО захотел «сдерживать» Россию и улучшать отношения с Москвой

15.02.2020, 12:30, Новости дня

Североатлантический альянс, продолжая политику «сдерживания» и поддерживая санкции против России, надеется на улучшение отношений с Москвой, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«НАТО надеется на улучшение отношений с Россией, которая является нашим крупнейшим соседом», – приводит его слова ТАСС.

Столтенберг отметил, что НАТО «сталкивается с конкуренцией со стороны все более решительной политики России». По его словам, Москва стремится «вернуться к концепции сфер влияния [в мировой политике]».

В ответ на это, продолжил генсек альянса, НАТО усиливает «сдерживание» и поддерживает антироссийские санкции.

Он также подчеркнул, что страны НАТО продолжают верить, что РФ «вмешивается в их демократические процессы и противодействуют этому».

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией. По его словам, для этого нужно работать над новыми мерами по контролю над вооружениями, которые будут действовать против ракет нового поколения.



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