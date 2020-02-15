Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады 2014 из-за дисквалификации Устюгова

15.02.2020, 12:30, Новости дня

Международный союз биатлонистов признал виновным российского биатлониста Евгения Устюгова в употреблении допинга, сообщает официальный сайт IBU.

Биатлонист употреблял запрещенный препарат оксандролон.

Результаты Устюгова начиная с 27 августа 2013 года по конец сезона 2013/14 годов аннулированы, включая золотую медаль в мужской эстафете на зимней Олимпиаде 2014 года, которая прошла в Сочи.

Кроме Устюгова, медалей за мужскую эстафету лишены партнеры россиянина, которые принимали участие в той гонке: Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко.

Таким образом, Россия утратила первое место в медальном зачете Олимпиады 2014 года. На первое место вышла сборная Норвегии (11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей), второе место занимает сборная Канады (10-10-5), Россия опустилась на третью строчку(10-9-9).

Также решением IBU в употреблении допинга признана российская биатлонистка Светлана Слепцова. Ее результаты с марта 2013 года по конец сезона 2013/14 годов также аннулированы.

У Устюгова и других сторон, которые имеют право на апелляцию, есть 21 день чтобы обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Устюгов завершил профессиональную карьеру в апреле 2014 года, Слепцова – летом 2017 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / Министр финансов США объяснил исчезновение 1,5 трлн долларов наличными

18.12 / На железнодорожной станции «Львов» открыли круглосуточный международный пункт контроля – Гончарук

08.12 / Сербия выбрала самого большого друга

27.01 / В Грузии объяснили причины дипломатической войны с конгрессменами США

11.02 / Глава МЧС пожаловался на недостаток финансирования

02.12 / Курс гривны к доллару укрепился до 23,97 грн/$

07.02 / Дочь Любови Успенской уехала из России

13.02 / IBU открыл дело против биатлониста Устюгова

19.01 / Гончарук о коррупционных потоках: Мы еще не ко всем дотянулись

21.01 / Путин собрался обсудить с общественностью Липецкой области инициативы по соцподдержке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика