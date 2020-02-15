Ребенок погиб от случайного выстрела из ружья в Ростовской области

15.02.2020, 12:30, Новости дня

В Ростовской области ребенок погиб из-за случайного выстрела из ружья, информирует пресс-служба следственного управления СК по региону.

Инцидент произошел 13 февраля, когда отец вместе с другом и сыном отправились на охоту в село Кагальник, говорится в сообщении на сайте СК.

Мужчина, сидящий в автомобиле на переднем месте, зарядил охотничье ружье. Во время движения ружье случайным образом выстрелило, пуля попала ребенку в живот.

В результате ребенок умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее под Саратовом ребенок случайно застрелил отца из ружья.



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