России обещают через 2-3 года «умные дороги»

15.02.2020, 12:30, Разное

В РФ одной из главных проблем считаются дороги, но вскоре разбитые пешеходные переходы и выбоины могут остаться лишь в воспоминаниях. Соотечественникам обещают появление «умного» покрытия через 2-3 года.

Проектом «Умные дороги» занимается НП «Глонасс», выполняя поручение Владимира Путина по Национальной технологической инициативе «Автонет». В рамках программы предусматривается передача информации напрямую водителю в автомобиль. «Умная дорога» выведет на дисплей различные данные, например, сигнал о преграде на проезжей части, ремонтных работах, предупредит о необходимости отдать преимущество спецтранспорту.

Специалисты видят основной задачей проведение обширной модернизации интеллектуальной транспортной системы по городам, что позволит уменьшить число ДТП не менее чем на 20%. В системе задействуют V2X-технологию, обеспечивающую обмен информацией между инфраструктурой дороги, всеми участниками движения и операторами.

Проект уже начали тестировать в Самаре. Вскоре его действие испытают в Волгограде, Курске, Тамбове, Башкирии и ряде областей, включая Московскую. Эксперты не сомневаются, что к 2023 году «Умные дороги» реализуют на всей территории России.



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