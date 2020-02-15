Генпрокуратура России: Нидерланды уклонились от всестороннего расследования гибели MH17

15.02.2020, 12:30, Новости дня

В Генпрокуратуре РФ в субботу заявили, что Нидерланды нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН и отказались от всестороннего расследования крушения малайзийского "Боинга" на Украине в 2014 году.

В пресс-службе Генпрокуратуры уточнили, что основанием для такого вывода послужил декабрьский отказ властей Нидерландов в суде над подозреваемыми в причастности к уничтожению самолета на территории России.

Российские прокуроры уверены, что без участия российских правоохранительных органов невозможно выяснить правду о крушении, осудить виновных и защитить права потерпевших по делу.

Генпрокуратура РФ запросила у Минюста Нидерландов материалы о возможной причастности к трагедии россиян в октябре прошлого года.

Совместная следственная группа с участием Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины считает, что ответственность за гибель 298 человек 17 июля 2014 года в Донецкой области несут четыре человека — украинец Леонид Харченко, и трое россиян — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов.