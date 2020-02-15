Певица Полина Гагарина зарабатывает в 140 раз больше мужа

15.02.2020, 12:21, Разное

Полина Гагарина призналась, что ее заработок в 140 раз превышает доход ее мужа Дмитрия Исхакова. Знаменитость в 2019 году пополнила свой бюджет примерно на 337 млн рублей.

В то время, как Гагарина в месяц зарабатывает около 28 млн рублей, доход ее супруга, владеющего собственной фотостудией, составляет порядка 200 тысяч рублей. Исхаков делает рекламные проекты и каталоги, к нему обращаются по поводу частных фотосессий.



Гагарина не видит проблем в том, что зарабатывает больше избранника. Актриса отметила, супруг знал, чего ожидать, и живет с этим. Исхаков взял на себя домашние хлопоты, заботу о сыне и дочери. Фотограф оплачивает быт семьи, а на жене — «большие мероприятия», например, строительства дома.