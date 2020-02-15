В тульском общежитии восемь человек пострадали из-за спора о кухне

15.02.2020, 12:19, Новости дня

В общежитии учебного заведения Новомосковска Тульской области произошел конфликт с участием студентов и персонала, сообщили в управлении МВД по региону.

Представитель ведомства сообщил ТАСС, что в результате конфликта восемь студентов доставлены в больницу с признаками отравления неизвестным химическим веществом.

Предположительно, один из участников конфликта распылил баллончик.

Инцидент произошел на общей кухне общежития, которую обслуживающий персонал закрывает на ночь согласно инструкции. В полиции сообщили, что студенты требовали оставлять помещение открытым.

По факту произошедшего проводится проверка.