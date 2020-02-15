Помпео пожаловался на Россию и китайских «троянских коней»

15.02.2020, 12:06, Новости дня

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в антизападной кампании по дезинформации. По словам Помпео, Москва хочет посеять раздор между странами Запад и поссорить их.

Также Помпео вновь обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Выход СЩА из ДРСМД Госсекретарь назвал ответным шагом Вашингтона, пишет ТАСС.

Майкл Помпео уверил европейских союзников, что США по-прежнему привержены идее трансатлантического альянса. "Запад побеждает, побеждает совместно", — отметил госсекретарь.

Помпео в своем речи назвал Компартию Китая опасностью для Запада, несмотря на его "глубокие торговые связи" с КНР. Также Майк Помпео уверен, что Huawei и прочие компании из Китая работаю на разведку КНР, выступая "троянскими конями".



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