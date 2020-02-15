Двое пострадавших: водитель протаранил встречные машины в Брянской области. Видео

15.02.2020, 12:06, Новости дня

Регистратор запечатлел момент ДТП с участием трех автомобилей, произошедшего в минувшую пятницу, 14 февраля, в Навлинском районе Брянской области.

 

Судя по кадрам, водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Газель". После удара фургон не удержался на проезжей части и слетел в придорожный кювет.

Машина, из которой велась съемка, увернулась от Renault, однако следовавший за ней автомобиль Opel Vectra под управлением 33-летней женщину не сумел повторить спасительный маневр и столкнулся с предполагаемым виновником аварии.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадали два пассажира Sandero — 9-летний ребенок и 36-летняя женщина.



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