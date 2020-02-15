T-Mobile раздает $1,2 млн в подарочных картах Amazon

15.02.2020, 12:04, Разное

Оператор T-Mobile раздает $1,2 млн в составе подарочных картах Amazon. Абоненты компании могут использовать приложение T-Mobile Tuesdays либо веб-портал amoe.t-mobiletuesdays.com для участия в розыгрыше.
Те, кто не являются клиентами T-Mobile, также имеют право использовать указанный портал. Заявка на участие может быть подана в период 05:00 утра по восточному времени США 18 февраля. Это соответствует 13:00 МСК. Акция продлится ровно сутки.

Для 200 человек подготовили основной приз. Он представляет собой подарочную карту Amazon эквивалентом в $500. Для одной тысячи человек приготовили сертификаты номиналом $100, а для 200 тысяч — $5. Итоговое число призов составят 201,2 тысячи единиц, а общая стоимость подарочных карт достигает $1,2 млн.



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