15.02.2020, 12:04, Разное

Нарколог Евгений Брюн предупредил об убивающем россиян »тихом алкоголизме». Главный внештатный специалисты Минздрава по соответствующему профилю выразил уверенность в наличии проблем со спиртным у трети граждан РФ.

Поскольку всё происходит без обращения к специалистам, ситуация описывается как «тихий алкоголизм». В соответствии со статистикой, множество лиц с такого рода проблемой умирают вследствие неожиданного прекращения работы сердца. При этом обращение к медикам могло бы спасти их от летального исхода.

Брюн не рекомендует часто употреблять вино по причине генетических особенностей граждан и холодного климата. При этом европейская традиция выпивать бокал напитка за ужином для россиян принесёт исключительно вред. Нарколог призвал пациентов провести частичную оплату процесса лечения многих недугов. Эксперт считает это хорошим стимулом для отказа от вредных привычек.