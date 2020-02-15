Российскую биатлонистку Светлану Слепцову дисквалифицировали на два года из-за допинга. Олимпийской медали Ванкувера она не лишилась

15.02.2020, 11:57, Новости дня

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года, ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России.

Решение о дисквалификации Слепцовой было принято 11 февраля. Спортсменка завершила карьеру в 2017 году, однако двухлетняя дисквалификация будет отсчитываться с даты вынесения вердикта.

С 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 Слепцова практически не выступала на международной арене. На Кубке мира она выступила лишь однажды — на этапе в Анси, где в составе эстафетной команды заняла шестое место. Этот результат будет аннулирован.

Ранее российского биатлониста Евгения Устюгова также признали виновным в нарушении допинговых правил и лишили золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи. Из-за этого решения РФ теряет первое место в медальном зачете сочинской Олимпиады.

На Олимпиаде в Сочи Устюгов завоевал золотую медаль в эстафете, поэтому медалей также лишатся другие биатлонисты, бывшие с ним в команде.