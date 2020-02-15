Российскую биатлонистку Светлану Слепцову дисквалифицировали на два года из-за допинга. Олимпийской медали Ванкувера она не лишилась

15.02.2020, 11:57, Новости дня

Олимпийская чемпионка 2010 года по биатлону Светлана Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года, ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России.

Решение о дисквалификации Слепцовой было принято 11 февраля. Спортсменка завершила карьеру в 2017 году, однако двухлетняя дисквалификация будет отсчитываться с даты вынесения вердикта.

С 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 Слепцова практически не выступала на международной арене. На Кубке мира она выступила лишь однажды — на этапе в Анси, где в составе эстафетной команды заняла шестое место. Этот результат будет аннулирован.

Ранее российского биатлониста Евгения Устюгова также признали виновным в нарушении допинговых правил и лишили золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи. Из-за этого решения РФ теряет первое место в медальном зачете сочинской Олимпиады.

На Олимпиаде в Сочи Устюгов завоевал золотую медаль в эстафете, поэтому медалей также лишатся другие биатлонисты, бывшие с ним в команде.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Сенат США утвердил кандидатуру Салливана на должность посла в России

10.02 / Суд арестовал разыгравшего приступ от заражения коронавирусом в московском метро

25.01 / В Одесской области мужчина хранил дома арсенал боеприпасов

11.02 / Хоккеисты «Авангарда» одолели «Ак Барс» по буллитам

30.12 / Кабмин внес в Раду проект закона о труде

04.01 / FAZ — у «Авангарда» аналогов нет, но переоценивать его значимость не стоит

02.12 / В Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью на пешеходном переходе

31.01 / Emerging Europe — немецкий эксперт нашёл 7 причин против объединения Москвы и Минска

28.12 / Лимит концентрации земли в одних руках составит не более 10 тыс. га – Милованов

15.12 / Франция пригласила Путина на перезахоронение останков генерала Гюдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика