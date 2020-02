Заражение коронавирусом 2019-nCoV впервые зафиксировано в Африке

15.02.2020, 11:54, Новости дня

Египет стал первым африканским государством, в котором зафиксировано заражение коронавирусом 2019-nCoV. Как сообщает Egypt Today, 14 февраля тест на коронавирус у гражданина Китая, прибывшего в Каир, дал положительный результат.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Египта Халед Мегахед сказал, что лабораторные тесты были проведены после прибытия мужчины в Каирский международный аэропорт.

Никаких симптомов у инфицированного не наблюдается, однако, после консультаций с представителями Всемирной организации здравоохранения были приняты «все необходимые меры». На специализированной машине скорой помощи инфицированного отвезли в больницу для карантина и последующего наблюдения, сказал Мегахед.

По его словам, на 14 дней изолированы по месту проживания все, кто находился в прямом контакте с зараженным человеком.

В ВООЗ подтвердили первый случай выявления COVID-19 (болезни, вызываемой новым коронавирусом) в Египте.

[email protected] confirms first #COVID19 case in Egypt, after official confirmation by Egyptian Ministry of Health & Population. @WHOEgypt & @mohp_gov_eg are collaborating closely in outbreak investigation & response actions.

# of confirmed cases in @WHOEMRO Region to date:

UAE: 8

Egypt: 1 pic.twitter.com/00PFDrWzdD

— WHO EMRO (@WHOEMRO) February 14, 2020

Ранее, помимо Азии, случаи заражения 2019-nCoV фиксировались в Европе и Северной Америке.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным на 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1523 человека. За пределами КНР умерло два человека – в Японии и на Филиппинах.