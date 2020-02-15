Назван рекорд движения по Крымскому мосту в 2019 году

15.02.2020, 11:51, Новости дня

Рекорд движения по Крымскому мосту в 2019 году составил 36,9 тыс. автомобилей в сутки, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Дитрих сообщил на открытии новых стационарных постов ДПС на подъездах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и Крыма, что «загрузка и востребованность новой магистрали, соединившей Крым с материком, огромна». В 2019 году «зафиксирован рекорд движения по Крымскому мосту – 36 тыс. 900 автомобилей в сутки», передает ТАСС.

Министр уточнил, что необходимо обеспечить комфортное для людей движение по магистрали.

В свою очередь глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что Крымский мост и автомобильные подходы к нему являются самыми безопасными участками дорог в России.

«Здесь нам, сотрудникам Госавтоинспекции, в первую очередь необходимо оказывать содействие участникам дорожного движения, которые десятками тысяч в сутки преодолевают эти многие десятки километров при подъездах к мосту, а также при движении по самому искусственному сооружению», – сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что необходимо «сделать все дороги РФ такими же безопасными, как и на этом участке».

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, на новых постах ДПС предусмотрены помещения для работы нарядов ДПС, хранения специальных средств.

Кроме того, посты оборудованы аппаратно-программными комплексами автоматического распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств, смонтированы системы независимого энергоснабжения и круглосуточного видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что по Крымскому мосту прошли первые 100 поездов.



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