Россию лишили первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи

15.02.2020, 11:51, Новости дня

Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил и лишается золотой медали ОИ в Сочи в эстафете, говорится в сообщении Международного союза биатлонистов (IBU). Таким образом, сборная РФ потеряла первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года.

Дисквалификация 34-летнего Устюгова, который уже завершил карьеру, будет отсчитываться с 13 февраля 2020 года. Результаты спортсмена будут аннулированы с 27 августа 2013 года до конца сезона Кубка мира-2013/14, передает РИА «Новости» сообщение Международного союза биатлонистов.

Вторыми в эстафете в Сочи стали немцы, третьими – австрийцы, четвертыми – норвежцы.

После потери золотой медали на счету сборной РФ в медальном зачете Игр в Сочи станет 10 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград. Команда уступает первое место Норвегии, на счету которой 11 золотых, пять серебряных и 11 бронзовых наград (если норвежцы получат бронзу в мужской биатлонной эстафете).



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