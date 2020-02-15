Олимпийскую чемпионку Слепцову дисквалифицировали за допинг

15.02.2020, 11:44, Новости дня

Россиянка Светлана Слепцова, олимпийская чемпионка Ванкувера по биатлону, дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщили в пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU).

В IBU сообщили, что будут аннулированы ее результаты в период с 22 марта 2013 года до конца сезона Кубка мира-2013/14, передает РИА «Новости».

33-летняя Слепцова уже завершила карьеру.

Слепцова на Играх-2010 завоевала золото в эстафете в составе сборной России. Также на ее счету золото чемпионата мира-2009 и бронза мирового первенства 2008 года.

Летом прошлого года российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкиин получили по четыре года дисквалификации за допинг. Помимо Чернышова и Печенкина под подозрение тогда попали еще и Светлана Слепцова, и Евгений Устюгов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / В Удмуртии мужчина зарезал попросившего закурить человека

29.01 / Россия ограничивает пассажирское сообщение с Китаем

15.12 / «Новая Газета» назвала провокаторов, работавших против Любови Соболь на выборах в Москве и показала их расписки о получении денег

06.02 / «Бавария» продолжает поход за Кубок Германии

12.12 / Автоновости: Страшная месть: в Загребе владельцы электрокаров заблокировали АЗС

03.01 / Тысячи людей вышли на улицы Ирана после убийства США генерала Сулеймани

17.01 / Политолог: Разрыв дипотношений Гватемалы с Венесуэлой – это сделка с США

16.12 / РВСН сообщили о «Сармате» с гиперзвуковыми блоками нового поколения

08.01 / Два пассажира не сели на упавший в Иране самолет — СНБО Украины

06.02 / Путин призвал объединять ресурсы хороших вузов и уничтожать «пустышки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика