Украина добыла еще две медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе

15.02.2020, 11:42, Новости дня

Украина в пятый день соревнований 14 февраля добыла еще две медали чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Риме, пишет официальный сайт турнира.

Ирина Коляденко в весе до 65 кг в поединке за бронзу победила представительниц Румынии Кристу Инце со счетом 8:0.

Алина Бережная завоевала бронзовую медаль для Украины, победив Мерве Пул из Турции со счетом 6:0.

12 февраля украинские борцы греко-римского стиля завоевали одну золотую и две бронзовые медали чемпионата Европы.

13 февраля украинки завоевали две серебряные и две бронзовые награды. А 14 января украинка Юлия Ткач-Остапчук стала чемпионкой Европы, а Соломия Винник принесла Украине серебро.

После пятого дня чемпионата Европы по борьбе в активе Украины 11 медалей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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