В Петербурге пьяный актер на BMW сбил пешехода

15.02.2020, 11:37, Новости дня

Актер театра «Лицедеи» Виктор Соловьев, по информации СМИ, находившийся в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля BMW, сбил мужчину в Санкт-Петербурге.

Как информирует «РЕН ТВ», авария произошла на улице Колонтай.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Актер задержан, информирует телеканал.

В январе пешеход в наушниках, который переходил дорогу в неположенном месте на улице 50 лет СССР в Уфе, скончался при наезде двух автомобилей.