Глава РУСАДА Ганус подтвердил дисквалификацию биатлониста Устюгова

15.02.2020, 11:30, Новости дня

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что его организации было известно заранее о дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова, которого лишили золотой медали Олимпийских игр-2014 в Сочи.

"У нас есть такая информация по Устюгову. Нам сообщили об этом. Мы ждали официального заявления от федерации Союза биатлонистов России", – цитирует Гануса РИА Новости.

Напомним, что Международный союз биатлонистов дисквалифицировал 34-летнего российского биатлониста из-за употребления запрещенного вещества. Устюгов лишился золота Олимпиады в Сочи, которое он завоевал в составе российской эстафеты.



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