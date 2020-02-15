Пуля в животе: мужчина застрелил мальчика из ружья

15.02.2020, 11:30, Новости дня

В Ростовской области житель города Азова по неосторожности застрелил 11-летнего сына своего знакомого. По сообщению регионального следственного управления СКР, это произошло 13 февраля по дороге на охоту.

Подозреваемый вместе со своим знакомым и его 11-летним сыном выехали на автомобиле в село Кагальник. Находясь на переднем сиденье машины, мужчина зарядил ружье, дослав патрон в патронник, а затем уложил оружие между водительским и пассажирским сидением дульным срезом по направлению к заднему пассажирскому сиденью. Там находился 11-летний мальчик.

Во время поездки произошел самопроизвольный выстрел из карабина, пуля из которого попала ребенку в живот. Мальчика доставили в больницу, где он скончался.

В отношении азовчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы.

Ранее в селении Залукокоаже в Кабардино-Балкарии местный житель 1972 года рождения ранил из ружья семилетнюю девочку, пытаясь разогнать стаю бродячих собак. Девочка шла в сопровождении матери. Женщина услышала громкий хлопок, после чего ребенок заплакал.

Голова девочки была в крови. Ее доставили в больницу, где рентген показал наличие пули в месте ранения. Девочке провели операцию.