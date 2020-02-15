Еженедельная программа Вести.net от 15 февраля 2020 года

15.02.2020, 11:30, Новости дня

Гибкая электроника вдоль или поперек: чем принципиально отличаются первое и второе поколение складных смартфонов, чего стоит отмена крупнейшей выставки мобильных технологий и как опознать многотонные беспилотные грузовики на российских улицах: главные события техномира в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Самая большая выставка мобильного рынка — Всемирный мобильный конгресс в Барселоне — отменена из-за вспышки коронавируса. Такого не случалось за все годы существования MWC.

— Но куда важнее то, чего пока никто толком не понимает: как именно эпидемия, вызвавшая перебои в работе китайской всемирной фабрики, скажется на глобальной экономике.

— Главное зрелище на этой неделе для любителя гаджетов — галактическое шоу. В смысле, презентация новой линейки телефонов Samsung Galaxy. Главной звездой стал маленький но очень дорогой телефон, второй подход Samsung в упражнении «гибкая электроника».

— За медийным шумом вокруг смартфонов немного потерялся анонс обновленных беспроводных наушников, которые теперь называются Buds Plus.

— И новости беспилотных технологий: у самоуправляемых автомобилей «Яндекса» скоро появится компания на дорогах общего пользования — туда разрешает выезжать беспилотным КАМАЗам. А сам «Яндекс» приступил к тестированию доставки товаров с маркетплейса «Беру» шестиколёсными роботами «Яндекс.Ровер».

Текст:

Вести.Hi-tech



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