Из задымившейся шахты выведены все горняки

15.02.2020, 11:30, Новости дня

Эвакуация шахтеров из рудника в Белгородской области завершена, сообщает МЧС. На поверхность выведены 245 человек.

Ранее сообщалось, что из рудника в поселке Яковлево Белгородской области идет эвакуация шахтеров. Причина спасательных мероприятий – задымление вентиляционного отсека шахты на глубине почти полукилометра. По предварительной версии, загорелись деревянные конструкции.

Сейчас в шахте остаются восемь человек обслуживающего персонала для поддержания работоспособности забоя.

По предварительным данным пострадавших нет.



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