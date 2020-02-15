Новый кроссовер Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии

15.02.2020, 11:30, Новости дня

Самая недорогая комплектация кроссовера Hyundai Creta в скором времени появится на российском рынке.

Напомним, официальная премьера бюджетного паркетника прошла в рамках выставки в Нью-Дели. В компании анонсировали, что новая модель поступит на российский рынок уже в следующем году. Кроме того, автомобиль Hyundai Creta отличается формой радиаторной решетки, а также колесными дисками. В салоне применили улучшенную переднюю панель, а также модернизировали руль.

Приобрести новый кроссовер Hyundai Creta станет возможным с 1,6-литровым мотором на 123 л.с., а также улучшенную модификацию с 2-литровым агрегатом, который выдает 149 л.с. мощности. Что касается стоимости, то пока никаких данных  в компании не раскрывают.



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