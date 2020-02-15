Иран не может расшифровать самописцы «Боинга»

15.02.2020, 11:30, Новости дня

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил в субботу, что иранские специалисты не могут расшифровать записи бортовых самописцев сбитого 8 января под Тегераном украинского авиалайнера. Как рассказал Зариф телекомпании NBC, Иран не намерен прикасаться к "черным ящикам" без представителей всех заинтересованных сторон, пишет "Интерфакс".

По словам министра, иранским экспертам не хватает опыта и специализированного программного обеспечения. "Почему Соединенные Штаты не помогли нам? Это гуманитарная проблема", — сказал Зариф.

 

Глава МИД Ирана отметил, что его страна более, чем кто-либо, заинтересована в расследовании катастрофы и имеет право возглавить экспертную группу. "Есть еще много неизвестных", — сообщил министр.

Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", вылетевший из Тегерана в Киев, был сбит иранской системой ПВО сразу после взлета. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.



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