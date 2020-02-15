Опубликованы фотографии гибридного планшета Compal Flex Book с гибким дисплеем

15.02.2020, 11:30, Разное

Тайваньские разработчики из Compal, являющиеся одними из крупнейших производителей электроники, показали концепт портативного компьютера Flex Book. По сути, речь идёт о гибриде ноутбука «2 в 1» и планшета с гибким дисплеем.

Девайс имеет две части – секцию с экраном, а также электронными компонентами и подсоединяемую клавиатуру с тачпадом. Использовать сенсорный дисплей можно с помощью пальцев и специального стилуса, закрепляемого в боковой части устройства. Ключевой особенностью концепта можно считать гибкий дисплей, так как планшетная секция складывается пополам словно книга – это поможет защитить экран от поломки во время ношения устройства в сумке. При этом, открываются дополнительные режимы работы.

Планшет также превращается в подобие мини-ноутбука с виртуальной клавиатурой на одной из частей экрана. Тем не менее, Flex Book на сегодняшний день является концептуальной разработкой, и пока не известно, появится ли гаджет на мировом рынке.