Назван вероятный источник нового коронавируса

15.02.2020, 11:26, Новости дня

Наиболее вероятным источником нового коронавируса являются летучие мыши, заявили в министерстве науки и техники Китая.

Глава управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбинь заявил, что «с точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши – самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что две российские тест-системы против коронавируса эффективны, они контролируют каждого прибывающего из Китая.

Кроме того, ни одного больного на территории РФ в данный момент нет.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Лукашенко забеспокоился за отношения с Россией после 2024 года

24.01 / «Знаю, что такое безопасность». Лукашенко сообщил, что у него нет мобильного телефона

31.12 / МИД напомнил послу США в Польше о Мюнхенском сговоре Запада с Гитлером

15.02 / Кларк Купер: Борьба с терроризмом – пример совместной работы США и России

10.12 / Спрогнозировано падение продаж легковых автомобилей в РФ в 2020 году

24.12 / Nissan в РФ запатентовал обновленный седан Sentra

13.02 / Газпром заявил о «колоссальной поддержке» «Северного потока – 2» в Европе

01.02 / Коронавирус может нанести мировой экономике больший урон, чем кризис 2008–2009 годов – Moody’s

18.01 / Украинскому журналисту, писавшему о крымских татарах, запретили въезд в Россию до 2054 года

28.12 / В России с отрезанной головой нашли жителя Омска, заявившего, что силовики подбросили ему наркотики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика