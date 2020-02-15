Назван вероятный источник нового коронавируса

15.02.2020, 11:26, Новости дня

Наиболее вероятным источником нового коронавируса являются летучие мыши, заявили в министерстве науки и техники Китая.

Глава управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники КНР У Юаньбинь заявил, что «с точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши – самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что две российские тест-системы против коронавируса эффективны, они контролируют каждого прибывающего из Китая.

Кроме того, ни одного больного на территории РФ в данный момент нет.