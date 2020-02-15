Актеры Анна Тараторкина и ее муж Александр Ратников оформили развод

15.02.2020, 11:21, Разное

Актеры Анна Тараторкина и Александр Ратников поставили точку в семейной жизни накануне Нового года. Инициатором развода стала 37-летняя дочь известной пары — Георгия Тараторкина и Екатерины Маркиной.

Как и у многих представителей творческой профессии, роман продолжательницы актерской династии Анны Тараторкиной и звезды тетра Олега Табакова можно назвать «служебным». Съёмки сериала «Служба доверия» 13 лет тому назад стали местом зарождения их любви. По словам Ратникова, в коллеге его привлекло сочетание сильного волевого характера, внутренней мягкости и спокойствия. Пышному свадебному торжеству молодые люди предпочли застолье в кругу родственников и близких друзей.

Годы брака не всегда сопровождались гармонией и взаимопониманием. Ради сына Никиты, родившегося десять лет назад, пара не раз пыталась сохранить семейные отношения, но в этот раз вернуть потерянные чувства не удалось. Тараторкина и Ратников в итоге решили развестись.